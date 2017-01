Electro World geopend in Santwyckse Poort Tiel

TIEL - Op maandag 2 januari heeft Electro World haar deuren geopend aan de Santwyckse Poort 9 in Tiel. Verhuurder Arne Witte van Witte Groep geeft aan verheugd te zijn dat de binnenstad van Tiel weer een échte witgoed- en elektrowinkel heeft en verwelkomt Electro World op de Santwyckse Poort. "De Santwyckse Poort is ideaal gelegen, zeker door de laatste uitbreiding van parkeergelegenheid op steenworp afstand. Naast reeds gevestigde landelijke retailers zoals Charles Vögele, Xenos, Kijkshop en nu Electro World, biedt de locatie nu nog 300 m² winkelruimte voor een plaatselijke of landelijke speler."

Afgelopen december ontving Addy van Ommeren van Electro World Tiel de sleutels van het pand van Witte Makelaars. Voorheen was in het pand Scheer en Foppen gevestigd, Van Ommeren heropent de winkel onder zijn eigen vlag maar met behoud van medewerkers.

Van Ommeren: "Onze klanten kunnen van ons verwachten dat we dezelfde service verlenen als zij van ons gewend zijn. In de winkel komt een uitgebreid assortiment van klein huishoudelijk, witgoed- en inbouwapparaten, bruingoed, accessoires en personal care. Wij proberen van zoveel mogelijk producten keuze te bieden in verschillende prijscategorieën, om een zo breed mogelijk publiek te dienen.'' De winkel is gelegen aan de rand van het centrum met parkeergelegenheid en hartje winkelcentrum op korte afstand.

Info: www.electroworldtiel.nl of via tel. 0344-601278.