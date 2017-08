Misdrijf in Ommeren: poes Night moet na schot hagel pootje missen

OMMEREN - Poes Night heeft alle geluk van de wereld gehad. En daar leek het vorige week helemaal niet op. Night werd beschoten aan of in de omgeving van de Dr. Guepinlaan in Ommeren. Het gaat nu gelukkig goed met haar, laat baasje Anja weten. Night heeft wel pijn maar ze zal er bovenop komen.

Amputatie

Anja ging met de buurvrouw snel naar dierenarts Henny Schep in Geldermalsen. Die constateerde al snel dat een pootje geamputeerd moest worden. Bovendien moesten de hageltjes operatief verwijderd worden. Daaruit bleek dat het een gericht schot moet zijn geweest want de kogel is uiteengespat in haar schouder. Night bleef even bij de dierenarts om, na toediening van morfine, op krachten te komen.

Hartverscheurend

Buurvrouw Jolanda Buwalda, woonachtig aan de Dr Guepinlaan 30 in Ommeren, maakte alles mee en begeleidde Anja met Night. ''Ik vind het hartverscheurend wat poes Night is overkomen. Ik woon hier al veertien jaar en heb zelf al twaalf kater Bas. Ik hoop dat Bas en de andere buurtkatten veilig zijn in Ommeren in de omgeving van de Kerkstraat en de Dr Guepinlaan. Night is gewond aangetroffen voor het huis waar zij woont in Ommeren.''

Aangereden?

''Het vermoeden was dat ze was aangereden. Na onderzoek en röntgenfoto's constateerde de dierenarts in Geldermalsen echter een verbrijzelde schouderblad. Met afschuw telde de dierenarts vijf kogeltjes! Vermoedelijk is het dus een gericht hagelschot geweest. De verwondingen waren ernstig en de arts moest haar poot amputeren.

Gevolg: Night is voor de rest van haar leven verminkt. Ik hoop dat de dader zo sportief is en bereid is zich vrijwillig bekend te maken en de kosten voor de operatie en behandeling te vergoeden.''