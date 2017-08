Vrijwilligers gezocht Swobrik en Klaartje

Klaartje is gestationeerd in Ochten en Swobrik in Kesteren, maar ze rijden voor alle dorpen in de gemeente.

Klaartje is gestationeerd in Ochten en Swobrik in Kesteren, maar ze rijden voor alle dorpen in de gemeente.

REGIO - Swobrik en Klaartje zijn busjes voor het vervoer van kwetsbare inwoners, zoals ouderen en gehandicapten, uit de gemeente Neder-Betuwe. Klaartje is gestationeerd in Ochten en Swobrik in Kesteren, maar ze rijden voor alle dorpen in de gemeente. De organisatie achter de beide bussen bestaat geheel uit vrijwilligers. Gaan die chauffeurs en andere vrijwilligers dan niet met vakantie?

Jazeker wel, en daar zit ook een probleempje: Het beroep op die vrijwilligers moet niet te groot worden en daarom zijn ze op zoek naar:



Chauffeurs

U dient te beschikken over rijbewijs B, waarbij enige ervaring met het rijden op een busje een

pre is. U kunt goed met mensen, klanten en collega-vrijwilligers, omgaan. U bent maximaal 70 jaar oud (u mag rijden tot uw 75ste). De busjes rijden op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Wanneer en welk dagdeel u rijdt is een kwestie van overleg.

Bijrijders voor de Swobrik

U begeleidt klanten vanuit huis tot in de bus en omgekeerd.



Leden van het telefoonteam

U kijkt of de rit mogelijk is en neemt deze op in de planning en maakt het rittenplan voor de volgende dag.



Interesse? Bel 0488 - 48 15 28 (Swobrik) of 0344 – 64 23 03 (Klaartje).