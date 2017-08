Gezellige drukte tijdens Open Kersendagen in Wadenoijen

WADENOIJEN - Afgelopen weekend werd voor de tweede keer de 'Open Kersendagen' georganiseerd in de boomgaard d'n Kerkewaerdt in Wadenoijen. Er was een kramenmarkt, een kersen-express, oude ambachten, muziek en allerlei andere activiteiten.

De Open Kersendagen vormen de afsluiting van het kersenseizoen in de Betuwe, waarbij mensen van dichtbij kunnen zien hoe er het in de boomgaard anno 2017 aan toegaat.

Het was een gezellige drukte tijdens de Open Kersendagen in Wadenoijen. Op zaterdag vond de feestelijke opening plaats door wethouder Henk Driessen van de gemeente Tiel. Er waren diverse muzikale optredens van zangkoor De Zeesterren en Monique Smit uit Volendam. Op zondag was er een optreden van het zangkoor Fruitig Geflipt en zanger Ronald Berkt uit Lelystad.

Kinderen hadden reuzepret met het Flipje springkussen en het schminken. De Kersenexpresse bleek een topattractie te zijn: mensen werden rondgereden door de boomgaard en kregen uitleg over de kersenteelt –en kersenpluk.En natuurlijk konden mensen uitgebreid de kersen proeven en keuren.

De tweede editie van de Open Kersendagen trokken ongeveer 3500 bezoekers over beide dagen (zaterdag 29 en zondag 30 juli).

Winnaars wedstrijd kersenpit spugen:

Zaterdag

Wolwassenen: Remy Verzuyl : 10,65 meter

Kinderen: Pepijn van der Horst : 6,18 meter

Zondag

Volwassenen: Dhr. Van Mourik : 10,65 meter

Kinderen: Anne Hengsterman : 6,25 meter

Zij wonnen een kistje Betuwse kersen van 5 kg.

De derde editie zal plaatsvinden volgend jaar op 7 en 8 juli 2018.

Info: www.betuwekers.nl