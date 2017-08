Paardenkastanje begraafplaats Tiel met spoed gekapt

TIEL - Bij een reguliere boominspectie door Avri is gebleken dat een monumentale paardenkastanje niet meer te redden is. De boom staat op begraafplaats Ter Navolging aan de Lingedijk in Tiel. Omdat de veiligheid niet meer te garanderen is, wordt de boom op woensdagochtend 9 augustus gekapt.

Tijdens de kapwerkzaamheden regelen verkeersregelaars het verkeer op de Lingedijk. De straat is slechts voor heel korte tijd volledig afgesloten, zodat de overlast voor verkeer tot een minimum beperkt blijft.

Scheuren en gele kleur

In het najaar van 2015 is de boom nog uitgebreid gecontroleerd. De conditie van de boom was toen redelijk. Naar aanleiding daarvan heeft de boom in het voorjaar van 2016 een onderhoudsbeurt gehad. De stormankers zijn toen vervangen en uitgebreid. Ondanks deze maatregelen is het westelijke deel van de kroon aan het uitbreken en afsterven. Dat is onder andere te zien aan de scheuren in de dikke takken en de gele kleur van het blad.

Gedeelte stam blijft staan

De stam wordt op ongeveer 2 meter boven de grond afgezaagd. Het restant van de stam blijft staan. Dit omdat de boom in een verstrooiingsveld voor as staat en nabestaanden deze boom als herkenningspunt hebben gebruikt bij de verstrooiing.