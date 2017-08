Speeltuin in Deil ontmoetingsplaats voor jong en oud

Onder toeziend oog van Gerda van Alphen (voorzitter) zet Co Ruighaver de spuit in werking

DEIL - Speeltuinvereniging Jeugdland in Deil, de ontmoetingsplaats voor jong en oud, staat deze maand helemaal in het teken van jubilea. De speeltuin bestaat 50 jaar, ruim veertig jaar wordt de spelweek gehouden en het is 25 jaar geleden dat er werd begonnen met een stratencompetitie. In de spelweek, die vanaf 12 augustus tot en met 19 augustus wordt gehouden, zal aandacht worden besteedt aan het 50 jarig bestaan.

"Wij hebben hier in Deil een speeltuin waar we erg trots op zijn. Het is klein begonnen. De bevolking heeft zich vijftig jaar geleden voor de speeltuin ingezet. We waren toen nog een zelfstandige gemeente, het ging allemaal nog iets gemakkelijker. De inwoners, die eigenlijk allemaal lid zijn van de vereniging, vonden het zo'n gezellige ontmoetingsplaats, dat ze zelf ook dingen gingen organiseren. Na het succes van de spelweken, dachten de ouderen, nu zijn wij aan zet. Dat werd een zeskamp. Alle straten namen daaraan deel. De muziektent kwam op het terrein. De inwoners van ons buurdorp Enspijk werden lid en deden mee. De jeugdleiding van toen, brengt nu d'r eigen kleinkinderen naar de speeltuin en werken mee als vrijwilliger. We hebben zo'n vijfhonderd vrijwilligers. Alleen dat is al uniek.

Fans

De speeltuin heeft vele fans. Deze week hebben we ons eerste cadeau mogen ontvangen. Co Ruighaver van Electrotechniek uit Geldermalsen heeft ons verrast met een nieuwe waterpomp, waardoor onze brandspuitgast Goofy van Walt Disney, nu weer volop zijn gang kan gaan," zo zegt voorzitter Gerda van Alphen.

Leven in de vijver

"De speeltuin heeft dit beeldje gekregen, bij het vijftien jarig bestaan, van de toenmalige voorzitter en bronsgieter wijlen heer Volkers. Sinds vijf jaar is de pomp versleten. Mijn zoon Charles, nu vierendertig, is vanaf zijn vierde al betrokken bij de speeltuin. Wat al die vrijwilligers hier doen heb ik willen belonen met een nieuwe pomp. Het geeft weer leven in de vijver," zegt Ruighaver. "Ondanks dat alles moeilijker wordt, door de regelgeving hebben we onze zaken niet alleen financieel voor elkaar, ook alle speeltoestellen voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Met behulp van 500 vrijwilligers, organiseren we tal van zaken, zoals de intocht van de Sint, een oliebollen weekend en Paaseieren zoeken," aldus Gerda.

