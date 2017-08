Korte muzikale zomercursussen in Tiel

TIEL - Jacqueline Arts en Chantal van Hamersveld (beide professioneel muzikant) organiseren deze zomer een drietal korte zomercursussen in Tiel.

Op woensdag 23 augustus wordt afgetrapt met de cursus ’Spelen met muziek’ voor alle kinderen van 6 tot 16 jaar die een houtblaasinstrument bespelen (dwarsfluit, blokfluit, klarinet, saxofoon, hobo of fagot). Vrijdag 25 augustus is ‘Haal Meer Uit Je Muziek’ voor volwassenen met een houtblaasinstrument aan de beurt. Afgesloten wordt met ‘Avontuur met muziek (voor nog-niet muzikantjes)’ op 26 augustus. Hier kunnen alle kinderen tot 10 jaar aan deelnemen de nog geen muziekinstrument bespelen. Tijdens de cursussen wordt samen muziek gemaakt, (muziek)spelletjes gespeeld met de jongsten en er worden workshops gehouden voor de volwassenen. Alle cursussen duren van 10.00 tot 16.00 uur en worden gehouden in het KTSM-clubgebouw in Tiel. Deelnamekosten zijn 35 euro, dit is inclusief lunch en drinken en de hele dag begeleiding door professionals. Mail voor meer informatie of aanmelding naar info@jacquelinearts.nl