Opwarmen voor Culemborg Blues 2017

CULEMBORG - Het is inmiddels een traditie: 'The Night Before The Day After'. De vrijdagavond (25 augustus) voor Culemborg Blues spelen er in verschillende horeca gelegenheden bands voor bezoekers die al in de stad zijn voor Culemborg Blues, maar natuurlijk ook om de Culemborgers alvast in de stemming te brengen.

Ook dit jaar is er weer een ruime keuze in muzieksoorten. Er spelen zes bands in vijf verschillende horecagelegenheden.

Key 4, Eetcafé onder "Op de Haven", 19.15 – 20.00 uur

Vorig jaar doorliepen ze met succes het Band Bootcamp 2016, gevolgd door een succesvol optreden op het "Kids In The Blues" podium. Het mooie is dat het nu een vervolg krijgt tijdens "Night Before the Day After " Naast de presentatie van eigen werk zal Key 4 covers laten horen van het werk van onder anderen Thin Lizzy, Jimi Hendrix, Eric Clapton, John Mayer en Creedance Clearwater Revival.

Ragtime Rumours, Café De Mart, 20.00 – 22.00 uur

Een nieuw geluid uit de Maasvallei: Vier muzikanten met een rijk blues verleden bij onder andere Howlin'Stone en Jick Munro & The Amazing Laserbeams hebben elkaar gevonden. Stel je voor wat je krijgt als Pokey Lafarge en Tom Waits bij Django Reinhard op bezoek gaan, een flinke pot koffie drinken en daarbij naar Robert Johnson luisteren. En dan hun instrumenten oppakken…

Ticket West, Eetcafé onder "Op de Haven", 20.15 – 23.00 uur

Ticket West is een West Coast bluesband beïnvloed door artiesten als T-Bone Walker, William Clarke, Wes Weston en Rod Piazza. West Coast blues bevat sterke jazz-bigband en jumpblues invloeden en is ontstaan aan de westkust van Amerika. De van oorsprong Texaanse blues muzikanten die zich in de veertiger jaren opnieuw vestigden in Californië hadden een grote invloed op de ontwikkeling van deze muziekstijl.

Dishking, Brasserie Het Kasteeltje, 21.00 – 23.00 uur

Rauw, puur, rootsy en eerlijk. Eigenzinnige en bezwerende americana. Dat zijn typeringen waar je aan denkt als je kijkt en luistert naar Dishking. Volgens menigeen heeft hij het onverzettelijke van Johnny Cash en de warmte van Jim Reeves. Zijn het de invloeden van Cash, Elvis, Tom Waits, Tony Joe White en David Bowie die hij verwerkt in de sterke eigen nummers?

Sweet Mary Jane, Café de Havenmeester, 21.00 – 24.00 uur

Sweet Mary Jane brengt een ode aan de bluesrock uit de jaren '70. Vele legendarische artiesten uit die tijd passeren de revue tijdens de opzwepende show van dit trio. Enkele namen van de artiesten die langskomen zijn onder anderen de Ierse helden Rory Gallagher, Thin Lizzy, Gary Moore, maar ook Jimi Hendrix en Bob Dylan.

Captain Morgan Express, Café Den Tollensteghe, 22.00 – 24.00 uur

De Utrechtse bluesband Captain Morgan Express mengt de zompige moerasklanken uit New Orleans met de stadse geluiden uit Chicago. Onversneden Texas struts smelten samen met delta blues uit het diepe zuiden. Swingende shuffles worden afgewisseld met opzwepende jungle beats en hypnotiserende voodoo vibes. Live kenmerkt Captain Morgan Express door een energieke performance, meerstemmige zang en explosieve gitaar- en bluesharp duels. De heren varen hun eigenwijze koers, maar laten zich graag loodsen door Red Devils, The Hoax en Sean Costello.

Meer informatie op de website van Culemborg Blues. Toegang is overal gratis.

www.culemborgblues.nl