Op naar Zinder!

De bibliotheek is gesloten en is aan het inpakken voor de verhuizing naar het nieuwe Cultuurcentrum Zinder. Voor de vaste bezoekers is buiten een leestafel voor de dagelijkse krant geplaatst en er is koffie. Vanaf 28 augustus kan het publiek in de nieuwbouw terecht.

TIEL - Tijdens de sluiting gaat Bibliotheek Rivierenland zorgen voor een sfeervolle en eigentijdse inrichting van haar nieuwe vestiging. Met meer ruimte voor ontmoeten en ontspannen, studeren en werken. De nieuwe bieb wordt een plek waar kennisdeling en -ontwikkeling en uitwisseling tussen mensen centraal zullen staan.

(Foto: Jan Bouwhuis)