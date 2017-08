Het einde dreigt voor Roels Beestenboel in Ingen. Na een scheiding moet Roel Ruwaard zijn bezit verdelen en daarvoor moet de hypotheek omhoog. Ondanks voldoende overwaarde op zijn boerderij en meer dan voldoende inkomen is er geen bank die hem het benodigde geld wil verstrekken. Aan zijn levenswerk, een unieke mobiele kinderboerderij, waar zoveel mensen plezier aan beleven, dreigt een abrupt einde te komen.

Door Bert Leenders

INGEN - In oktober bestaat Roels Beestenboel 12,5 jaar. In het begin was het even afzien, maar daarna groeide zijn klantenkring pijlsnel. Al snel was zijn agenda overvol. Roel is geen type dat snel veel geld moet verdienen. Zijn werk is zijn hobby. Hij geniet van de omgang met zijn dieren. Hun welzijn staat bij hem voorop. Ondertussen heeft hij een uitgebreide beestenboel. Zijn menagerie bestaat uit kippen, konijnen, duiven, geiten,

ezels, lama's, honden en zelfs een rendier. Bij elkaar zijn het rond de tachtig beesten. Roel: "De meeste van mijn klanten zijn zorginstellingen en scholen. Mensen met een beperking kunnen geweldig genieten van het kijken naar en het aanraken van dieren. Demente bejaarden zie je vaak weer helemaal opfleuren. Jeugdherinneringen komen weer boven. Ik heb mooi en dankbaar werk en mijn dieren hebben het goed bij mij. Bij veel zorginstellingen kom ik al jaren. Bij nieuwe opdrachten ga ik zorgvuldig na of het niet te druk is voor mijn dieren en of er een goede plek beschikbaar is om mijn mobiele kinderboerderij op te bouwen. Ik neem alleen opdrachten aan met een niet te lange reistijd." Helaas wordt het voortbestaan van de mobiele kinderboerderij bedreigd. Enkele jaren geleden is Roel gescheiden. Om zijn voormalige echtgenote haar deel van het gezamenlijke bezit te kunnen uitkeren, moet hij de hypotheek op zijn boerderij verhogen. Roel: "Mijn inkomen is al jaren voldoende voor het bedrag, dat ik nodig heb en mijn boerderij heeft voldoende overwaarde. Ik heb ook geen verdere schulden. Toch is er geen bank, die mij een hogere hypotheek wil verstrekken. ''Mijn bedrijf is uniek en daardoor zijn er geen vergelijkingscijfers en ik ben niet in loondienst'', zeggen de banken. Het is verschrikkelijk. Met goede vrienden ben ik een crowdfundactie gestart. Nadat het Tv-programma 'Hart van Nederland' aandacht aan mijn problemen schonk, kreeg ik verschillende hoopgevende reacties. Het liefst zou ik echter in contact komen met een particulier, die mij een hypotheek wil verstrekken. Ik kan en wil best wat meer rente betalen dan de banken nu berekenen. Het voortbestaan van mijn beestenboel is mij veel waard."

Meer info: roelsbeestenboel.nl