Gifei-schandaal zorgt voor veel onrust bij consument

Eind juni kwamen vanuit België de eerste berichten, over dat eieren mogelijk het bestrijdingsmiddel 'fipronil' bevatten. De mogelijke veroorzaker zou kunnen zijn Chickfriend. Die zou een nieuw bestrijdingsmiddel, afkomstig uit België, tegen bloedluis gebruiken. Het nieuwe bestrijdingsmiddel blijkt werkelijk fipronil, wat schadelijk is voor de volksgezondheid, te bevatten.

Door Cees Hoogteyling

BUURMALSEN - We waren bij Gert Jan Lagerweij in Buurmalsen. Hij is al tien jaar kippenboer. Daarnaast heeft hij een pakstation voor eieren. Hij vertelt over de klap die de pluimveehouders krijgen te verwerken en de sporen die het zal nalaten. "Ik ben vorige week op één dag wel door honderd klanten gebeld, met de vraag of onze eieren wel veilig zijn. Gelukkig zijn er nog heel veel eieren die geen fipronil bevatten. Dit omdat de pluimveehouders zelf hun hokken zuiveren. Gelukkig heeft niet één van de bedrijven waar wij de eieren vandaan krijgen, gebruik gemaakt van de diensten van Chickfriend. Alleen zij mochten het middel van de leverancier gebruiken. Het is erg wat onze sector overkomt. Dat is alleen nog maar erger gemaakt voor de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit. Als je die mensen voor de tv laat uitkramen dat héél Nederland geen ei meer moet eten, voor ze weten hoe de vork aan de steel zit, heeft de onkunde van die mensen het probleem nog groter gemaakt. Het is niet met opzet gebeurd, daar ben ik van overtuigd. Die jongens komen zelf uit de pluimveehouderij. De Belg die dit middel op de markt heeft gebracht, doet zoiets niet met opzet. Iedereen strijd tegen de bloedluis en probeert van alles. Nu is het net of alle kippenboeren boeven zijn. We zijn hard werkende mensen. We staan allemaal onder scherpe controle. Alles wordt bijgehouden, het voer dat de kippen gebruiken, waar komen de eieren vandaan, wanneer gelegd en waar verpakt. Een kip moet rust hebben. Als ze 's nachts slapen, vallen de bloedluizen, want dat zijn bloedzuigers, de kippen aan. Ondanks de tegenslag die onze deur voorbij gaat, leef ik met hen mee. Ik ben er zeker van dat we deze slag met elkaar weer te boven komen. Alleen mensen met verstand van zaken, moet je aan het woord laten," zo zegt Gert Jan.