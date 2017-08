Buitenspelen met De Tuinpiraat

Zin in een leuk uitje dichtbij, kom dan heerlijk buitenspelen op 9 september en 21 oktober. U bent van harte welkom tussen 13.00 uur en 17.00 uur bij de Zandput aan de Rietveldseweg in Culemborg.

Zo'n vijf keer per jaar organiseert de Tuinpiraat een speelmiddag op het terrein van de Zandput aan de Rietveltseweg in Culemborg. Kinderen met lef kunnen hier klimmen, bouwen, spelen en slingeren met het risico van een nat pak.

Door Monique Groenewoud

CULEMBORG - Bij veel ouders begint het te kriebelen wanneer ze het speelterrein van 'De Tuinpiraat' zien. Het roept herinneringen op aan en doet verlangen naar ouderwets buitenspelen.

Ineke Overweg is een van de enthousiaste vrijwilligers die zich inzet voor 'de Tuinpiraat'. Overweg: "met de Tuinpiraat willen we een plek creëren waar kinderen van vier tot twaalf jaar vrij buiten kunnen spelen. We zijn met een leuke, praktische groep mensen die graag de handen uit de mouwen steekt en zelf ook veel plezier beleeft aan het buiten zijn".

Overweg: "buiten spelen moet je leren hebben we gemerkt. Daarom hangen we onder andere touwen op en installeren we een waterpomp waarmee kinderen water uit de beek kunnen pompen. Ze kunnen ervaren hoe het is om aan een touw te slingeren, de spanning voelen van alleen een berg te beklimmen met de kans om 'zoek' te raken. Of met water en zand spelen en hutten bouwen. Het is niet onze bedoeling de kinderen te vermaken. De activiteiten die er zijn, zijn bedoeld om ze, in een veilige omgeving, op gang te helpen. Soms moeten ouders ze daarbij helpen. Bij de Tuinpiraat mag je namelijk dingen doen die ergens anders niet kunnen of mogen, bijvoorbeeld hout zagen voor het vuur. Je mag hier overal hutten bouwen en spelen. Natuurlijk kunnen ouders vanaf een boomstam of zelf meegebracht picknickkleed van hun kinderen genieten, maar vaak zie ik ze net zo enthousiast meebouwen. Buitenspelen wakkert de creativiteit aan. Je ziet hier kinderen op hun puurst en als ze bij vertrek roepen 'ik kom nog een keer terug' is mijn middag geslaagd".

Piratentrek

Iedereen kan gratis komen spelen en als je na hard werken piratentrek krijgt, kun je met je stempelkaart altijd ranja, brood en worst kopen om boven het vuur te roosteren. De kaart is onbeperkt geldig en bedoeld om uit de kosten te komen en nieuwe materialen aan te schaffen.

Om het terrein veilig en speelklaar te maken en houden, en om eventuele activiteiten te begeleiden zijn vrijwilligers zeer welkom. U kunt zich aanmelden via Facebook.

Het terrein is buiten de speeldagen ook vrij toegankelijk. Attributen als de waterpomp, klim- en slingertouwen zijn dan niet aanwezig. Neem vooral extra droge kleren en schoenen mee!