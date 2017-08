Gezellig: Flipje op wielen volgende week op pad

TIEL - Er staat op woensdag 23 augustus een nieuwe toertocht op het programma van Flipje op wielen. De organisatie hoopt op een grote opkomst, daarbij vooral strevende naar aansluiting van nieuwelingen.

De tocht is de derde van het seizoen en gaat over een lengte van 22 kilometer in de richting Ochten en vervolgens terug naar Tiel.

Er wordt om 13.00 uur vertrokken vanaf de parkeerplaats bij hotel Van der Valk aan de Laan van Westroijen 10 in Tiel. De kosten zijn 3 euro.

De organisatie verzoekt dringend om tijdig aanwezig te zijn. Er wordt gevraagd om de accu van de scootmobiel volledig op te laden en te zorgen voor het technisch in orde zijn van het voertuig. Ook om een pasje van de Regiotaxi of andere hulporganisatie mee te nemen in geval van pech onderweg.

De datum van de volgende toertocht is 20 september.

Wie mee wil rijden kan dat laten weten via onder andere Hans Mulders. Zijn telefoonnummer 06-46339978. Hans e-mailen kan ook. Tik dan in: muldershm@gmail.com.

Alle bijzonderheden over Flipje op wielen staan op de speciale website www.flipjeopwielen.nl