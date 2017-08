De markt op in Geldermalsen

GELDERMALSEN - De laatste jaren is het kopen via internet fors toegenomen. Ondernemers ondervinden daar het nadeel van. Gevolg veel leegstand van winkels. Voor ondernemers op de weekmarkt is het de laatste jaren eveneens fors veranderd. Gevolg dat er minder marktmensen de markt nog zien als inkomsten voor een boterham. Op de markten in Tiel, op maandag en zaterdag en in Culemborg op dinsdag is dat duidelijk te zien.

De vrijdagmarkt in Geldermalsen lijkt nauwelijks hinder te hebben van het probleem. Deze markt heeft een regiofunctie, met een zeer gevarieerd assortiment. Gezien het grote aantal bezoekers, weten die kennelijk daarom wel de weg naar Geldermalsen te vinden. Jaap Jungerius, hij staat al vijftig jaar op de markten in Tiel, Geldermalsen en Culemborg, iedere week met bloemen. Wij vragen zijn mening over de teruggaande belangstelling voor de markten.

"Iedere ondernemer, of je nu een winkel hebt of op de markt staat, moet met zijn tijd meegaan. Wat voor de consument erg belangrijk is, dat de ondernemer vertrouwen uitstraalt en dat ook waar maakt. De tijden veranderen. Iedere ondernemer ook op de markt, moet schakelen om de klant te behouden. Vroeger waren er op de markt veel kramen met stoffen, dat is niet meer. Die mensen zijn nagenoeg vertrokken. Laat ik ons zelf nemen, wij zijn geen bloemenman meer, we zijn gegroeid naar bloemist. Dat je een kraam met emmers en bloemen erin, gewoon kunt neer zetten, die tijd is voorbij. We moeten alles kunnen, dat verlangt de klant van je. Geldermalsen heeft een markt met mensen die verstand van hun product hebben. Goede groenteboeren, kaasboeren, textiel in alle vormen, van dames kousen tot gordijnen, poelier, noem maar op. De klant krijgt advies. Het zijn elke week de zelfde marktlieden die een relatie hebben opgebouwd. Dat geeft vertrouwen en geeft garantie. Het parkeren hier in Geldermalsen is erg klantvriendelijk. De verstandhouding onderling is goed. Daarin speelt ook de marktmeester een grote rol. Als het geen team is, dan komt dat niet ten goede aan een markt.''

De weekmarkt: in Culemborg is op dinsdagmorgen van 8.30 tot 12.30 uur, Geldermalsen op vrijdagmorgen van 8.00 tot 13.30 uur en in Tiel op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. In Passewaaij een kleine markt op vrijdag van 12.00 tot 19.00 uur.



