Ital-dag: trek ruitjeshemd aan, laat je beste hipsterbaard staan

BEUSICHEM - Recreatiegebied De Meent in Beusichem staat zondag 27 augustus van 10.00 tot 16.00 uur centraal bij de negende editie van de Ital-dag. De organisatie is in handen van de Ducati Club Nederland met voorop Jan en Stella van Dijk, de grondleggers van de Ital-dag.

De Ital-dag is een buitenactiviteit. ''Denk aan Italiaanse motoren, stands van diverse dealers, clubs en onderdelenfirma's en alles wat te maken heeft met de Italiaanse motorfietscultuur. Er is muziek en catering met uiteraard, een Italiaans tintje: Dat is de Ital-dag'', aldus de organisatie.

Dit jaar staat de dag in het teken van Moto Guzzi Club. ''De Moto Guzzi Club Nederland bestaat 45 jaar, dus reden voor een gepast feestje. De club zal een aantal bijzondere exemplaren uit ieder decennium vanaf 1930 tot en met 2010 opstellen, met als pronkstuk een V7 uit 1972. De Ducati Promotietruck is ook weer aanwezig met een aantal modellen waarmee een proefrit kan worden gemaakt en als het even meezit, staan er dit jaar ook speciale Italiaanse elektrische sportmotoren klaar om uit te proberen. Daarnaast zullen er vele speciale Italiaanse motoren ten toon gesteld worden.''

Ook is er een jurering en prijsuitreiking voor de mooiste en meest speciale Italiaanse motorfietsen. Er is een aantal klassementen waarbij wordt gekeken naar de mooiste Italiaanse motor van de periode vòòr 1970, tussen 1980 en 1990 en vanaf 1990. De deskundige jury bestaande uit Ivar de Gier en Hans Smit maakt de keuze.

Dit jaar is er ook weer een prijs voor de meest speciale retrobike of caféracer. ''Dit soort motorfietsen zijn de laatste jaren steeds populairder aan het worden'', zo laat de organisatie weten. ''Denk bij retro aan onze eigen Ducati Scrambler, maar ook de Moto Guzzi V7-serie en de gloednieuwe Benelli Scrambler. Maar ook de hele caféracerscene, met low- en high-budgetombouw naar eigen smaak, heeft een enorme vlucht genomen. Echter, bij de prijstoekenning speelt leeftijd of kostprijs geen rol, creativiteit staat voorop en er moet een duidelijke Italiaanse afkomst aanwezig zijn. Dus trek je ruitjeshemd maar aan, laat je beste hipsterbaard staan en kom met je pronkstuk naar de Ital-dag.''

Ook dit jaar zal de in 2013 geïntroduceerde Jan van Dijk Bokaal worden uitgereikt voor de meest bijzondere Ducati.

Voor bezoekers die met de auto of een niet Italiaanse motorfiets komen, is er buiten het terrein voldoende mogelijkheid tot parkeren. Volg hiervoor de aanwijzingen van onze vrijwilligers.

De firma Loxam Workx stelt belangeloos dranghekken, vaste ondergrond en andere attributen ter beschikking om het evenement in goede banen te leiden.