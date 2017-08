Petitie uit de samenleving als statement tegen Knorhof

ERICHEM - Inwoners vanuit Buren en de regio hebben een signaal afgegeven aan de politiek. Burgemeester Jan de Boer van de gemeente Buren mocht bijna duizend handtekeningen in ontvangst nemen tegen Knorhof.

Met de handtekeningen die door Menno en Marije Schenke zijn verzameld, hopen de ondertekenaars een krachtig statement te maken bij gemeente, provincie en overheid. Het ziet er naar uit dat het ruimen van de twintigduizend varkens, die bij brand op 27 juli om het leven kwamen, sneller verloopt dan aanvankelijk werd gesteld. Tevens wordt er ingezet op de toekomst.

''Willen we nog wel een stal met zoveel varkens. De petitie 'Dank voor Stank' is ondertekend door een tweehonderd mensen uit de regio. Dat geeft aan dat onze zorg breed wordt gedragen,'' zo zegt Schenke.

Burgemeester De Boer zegt toe er zorg voor te dragen dat de handtekeningen op juiste plaatsen komen.

Naar verwachting zullen alle kadavers eind deze week zijn geruimd. De Partij voor de Dieren in de raad van Buren pleit al lang voor meer veiligheid voor de dieren. Of dat nu is in varkensstallen of kippenfokkerijen. Zij krijgt waarschijnlijk nu ook de steun van D66, CDA en Gemeentebelangen.

Belangrijk zal zijn of de VVD en Prot. Christelijke Groepering ook in het ontwikkelen van diervriendelijke stallen positief gaat denken.