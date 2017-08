de dikke toren in varik zet uurwerken in de schijnwerper

VARIK - De Dikke Toren in Varik staat van zondag 20 augustus tot en met zondag 10 september in het teken van oude mechanische uurwerken.

''Van het eerste uurwerk, dat in 1743 op de toren werd geplaatst, weten we vrijwel niets meer af. Maar de twee uurwerken die vanaf de twintigste eeuw in de toren hebben gestaan, staan beide centraal in een mooie tentoonstelling in de Dikke Toren'', aldus Angela van de Koppel van de Stichting Vrienden van de Oude Toren Varik. ''Het betreft een vroeg uurwerk van de firma B. Eijsbouts uit Asten, dat eind negentiende eeuw/begin twintigste eeuw in de toren heeft gestaan. En het mechanische uurwerk, dat is vervaardigd door de firma Ed. Korfhage & Söhne uit Buer in Duitsland. Dit laatste dateert waarschijnlijk uit 1938, omdat toen een restauratie aan de toren is uitgevoerd.''

Het uur- en slagwerk van dit Korfhage uurwerk is in 2017 nog steeds in gebruik. Alleen de aandrijving ervan is in 2008 volledig gemoderniseerd, omdat het na een onderhoudsbeurt ernstig beschadigd raakte. De oude mechanische aandrijving is inmiddels ook weer helemaal hersteld. Van de Koppel: ''Dit dankzij de inspanningen van Peter Kabbes, die secretaris was van de stichting Vrienden van de Oude Toren Varik. Hij vond in eerste instantie Leo Moorman uit Varik bereid om te helpen. Na zijn overlijden werd de klus overgenomen door Johan en Kees Verhagen uit Heesselt. Zij kregen daarbij hulp van Arie Verhagen jr. en Elieg Akkermans van de firma Kleijn- Klouwenberg Boon uit Deventer. Deze firma heeft ook een deel van de kosten gesponsord.''

In de tentoonstelling kunnen beide uurwerken lopend worden bewonderd. De geschiedenis van de uurwerken, voor zover die bekend is, wordt toegelicht en de kapotte onderdelen zijn te bezichtigen. ''Het is volgens de stichting een unieke tentoonstelling. ''Want waar kan je beide oude uurwerken in hetzelfde gebouw, werkend bewonderen? Ook voor liefhebbers van oude techniek zeer zeker de moeite waard.''

Het stichtingsbestuur hoopt de komende zondagen vele belangstellenden te mogen ontvangen. ''Ondanks alle inspanningen weten we nog erg weinig van beide uurwerken af. We zijn dan ook naarstig op zoek naar meer informatie over de uurwerken. Wie kan ons helpen?''