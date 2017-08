Benefiet wandel- en fietsroute vanuit Ophemert

OPHEMERT - Vanuit Ophemert start zondag 20 augustus een wandel- en fietsroute.

De start van alle routes is tussen 8.30 en 13.00 uur bij restaurant het Dijkhuis aan de Waalbandijk 33 in Ophemert. Daar is ook de finish.

Er zijn twee wandelroutes: 5 en 10 kilometer. En er zijn fietsroutes van 25, 70 en 110 kilometer. Alle routes zijn uitgepijld.

Het startgeld van 6 en 8 euro is voor het goede doel. Het evenement wordt gehouden door het CWF cyclingteam.

Het CWF cyclingteam uit Ophemert maakt zich weer op voor een sportieve uitdaging. Na de Alpe d'HuZes, Giro de Kika en de Mont Ventoux wordt dit jaar de berg Stelvio in Italië beklommen, zowel per fiets als lopend. Dit gaat gebeuren op zaterdag 2 september en wordt gehouden door stichting Stelvio for Life. Alle opbrengsten zijn bedoeld voor persoonlijke behandeling op maat voor elke kankerpatiënt, beter bekend als stichting Barcode for Life.

Tevens is er op zaterdag 30 september het fietsevenement de Zuiderzeeklassieker vanuit Almere, voor de Maag Lever Darm Stichting, waar de fietsers van het CWF team aan meedoen. Ook hier wordt een sponsorbedrag meegenomen.

Vorige jaren zijn er door het CWF oliebollen verkocht, een aantal keren benefietdiners gehouden in samenwerking met restaurant het Dijkhuis, een wijnproeverij bij het Kruithof in Ophemert, veilingen gehouden en zijn er veel donaties van bedrijven ontvangen. In afgelopen jaren zijn er flinke bedragen bijeengebracht voor het KWF en ook dit jaar hoopt het CWF team weer een grote bijdrage te kunnen leveren aan deze goede doelen.

Kijk ook op www.cwfcyclingteam.nl