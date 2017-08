Kunstmarkt Buren wordt weer top

Zondag 10 september staat Buren weer bol van kunst en muziek. Cees en Nel Hoogteijling organiseren dan weer de kunstmarkt in de tuin van het Weeshuis. Tegelijk is er Jazz in Buren, met maar liefst zes podia in het kleine oranjestadje. Het zal dan bruisen in Buren.

Door Bert Leenders

BUREN - Al dertien jaar organiseren Cees en Nel Hoogteijling de antiekmarkt in Buren. Die markt is in korte tijd uitgegroeid tot hét evenement van Buren. Uit het hele land komen kunstliefhebbers naar Buren vanwege het mooie en gevarieerde aanbod. Maar ook de locatie, de tuin van het mooiste monument, het Weeshuis en de sfeer van het eeuwenoude stadje, doet velen naar Buren trekken. Wanneer je met Cees en Nel praat over hun evenement, slaat nieuwsgierigheid al snel om in bewondering. Die bewondering wordt nog groter wanneer je hoort dat ze dit grootse evenement van Buren vrijwel helemaal alleen organiseren. Cees is nu 83 en Nel is niet veel jaartjes jonger, maar het paar bruist nog van energie. De laatste jaren organiseren ze de kunstmarkt twee keer per jaar. Een in mei en een in september. Daarnaast is er sinds kort nog een aparte keramiekmarkt. Cees: "Onze deelnemers komen niet alleen uit Nederland maar ook uit Duitsland en België. In ons adressenbestand zitten zo'n 600 namen van kunsthandelaren. Die informeren we rond kerst over de planning van het komende jaar. In januari stromen dan de aanmeldingen binnen. Aanmelden wil nog niet zeggen, dat je kunt komen. We gaan zorgvuldig na of iemand voldoet aan onze kwaliteitseisen. Los daarvan willen we een vooraf bepaalde mix van kunstvormen. Denk daarbij aan portrettekenen, schilderen in verschillende stijlen en technieken, glaskunst, sieraden, beelden in hout en steen, smeedwerk, brons, grafische technieken, fotografie en bijzondere handgemaakte kleding. Iedere bezoeker vindt daarom wel iets wat hem of haar boeit. Vooraf stellen we vast hoeveel kramen van iedere discipline we willen hebben. In totaal is er plaats voor ruim 100 exposanten. Een ander criterium is dat we ieder jaar een groot aantal nieuwe aanbieders van kunst willen hebben. Nel: "Het moet wel verrassend blijven voor de bezoekers. Neen, entree heffen we niet. We willen een laagdrempelig evenement, waar iedereen welkom is. Onze exposanten betalen een bescheiden bijdrage waar we onze kosten uit kunnen betalen. Een deel van de opbrengst gaat naar goede doelen in het stadje. Op 10 september is er nog een extra reden om naar Buren te gaan. In het kader van 'Jazz in Buren' zal er dan op zes podia jazzmuziek te beluisteren zijn. Buren zal met een knipoog naar het nieuwe cultuurcentrum in Tiel zinderen.