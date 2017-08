Touwtrekwedstrijd: Pak, hak, hang, trek en hou vast

Het is begonnen op de toen jaarlijks gehouden Schapenmarkt, waarvan de opbrengsten waren voor de restauratie van de St.Joriskerk in het dorp. Naast de vele kramen, konden de bezoekers genieten van de evenementen op de markt. Frans Scheffer, die toen de dominee was in Erichem, opperde het idee om touwtrekwedstrijden te organiseren. Dat virus is blijven hangen en na veertig jaar alleen heftiger geworden.

Door Cees Hoogteyling

ERICHEM - Het veertigjarig bestaan wordt komende maanden gevierd. Vanaf de oprichting in 1977 zijn nog vier leden aanwezig. Waarvan één, Cor van Kuijlenborg, deze periode coach is van de trekkers, Gerard van Mourik (52) zit niet alleen in het bestuur maar is nog steeds aan het touw. Dick Geurtse is bestuurslid en Leo van Kuijl is voorzitter. " Gelukkig is er aanwas van jeugd. Het is geweldig om iedere week twee avonden met de jeugd bezig te zijn. We hebben een geweldige vereniging met zo'n kleine vijftig leden. Touwtrekken is een geweldige sport. Wij spelen in competitie en zijn ingedeeld in Gelderland Oost. We moeten wel flinke reizen maken, zoals naar zelfs Overijssel. Ik heb als coach een geweldige tijd gehad als trainer van het nationale team. Daardoor kwam ik op veel plaatsen in Europa en zelfs in Japan. Veel geleerd in die tijd en die kennis kan ik nu gebruiken in onze club," zo zegt Cor van Kuijlenborg. " Ik moet iedere week mee aan de bak. Naast het werk is het soms wel eens afzien. Gelukkig is mijn vrouw ook gek van de sport. Zij zit in het nationale damesteam. Wij trekken in de klasse 640 A. Dat wil zeggen dat we als deelnemer aan het touw, met acht personen niet meer dan 640 kilo mogen wegen. Iedere week trainen, het is niet mis. We mogen dus niet te zwaar worden. Voor de wedstrijd moeten we op de weegschaal. Touwtrekken is topsport als team ben je verantwoordelijk voor het resultaat. Het is geweldig dat onder de jeugd niet alleen jongens belangstelling voor de sport hebben, maar ook de meisjes. We gaan vol vertrouwen op naar de vijftig jaar," zegt Gerard van Mourik. "We hebben een geweldig bestuur, wat voor de helft bestaat uit jonge mensen", zegt de voorzitter.