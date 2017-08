Beachvolleybal-toernooi Geldermalsen: Nooit winnen, wel altijd plezier

"We gaan niet winnen, maar we hebben wél het meeste plezier!" Dat voorspelt Corry Hekman van Café 'De Gouden Leeuw' in Geldermalsen over de kansen van 'haar' team bij Geldermalsen on the beach, het beachvolleybal-toernooi op de markt van Geldermalsen op zaterdag 2 september.

Door Karel van Koppen

GELDERMALSEN - Dit jaar houdt volleybalvereniging GO'97 voor de zesde keer dit toernooi en voor de zesde keer doet een team mee van 'De Gouden Leeuw'. Corry: "De markt is hier vlakbij. Dus het is logisch dat wij meedoen. Ik vind het heel leuk dat GO'97 dit toernooi organiseert. Het brengt levendigheid in het dorp, want er komen veel mensen kijken."



Verrassende combinatie

Voor veel inwoners van Geldermalsen vormen sport en 'De Gouden Leeuw' een verrassende combinatie. Corry weet beter: "Hier in het café bijvoorbeeld hebben we een dart-competitie. De mensen die hier komen zijn in voor sportieve dingen. Er zitten een paar voetballers bij, maar de meesten zijn niet echt sportmensen en al helemaal geen mensen om bij een club te gaan. Ze volgen het wel. En als er iets te doen is van sport, dan zijn ze erbij."

De gasten van café 'De Gouden Leeuw' zijn een mengeling van jong en oud. De een sport mee, de ander helpt als vrijwilliger bij het evenement en een derde is er om aan te moedigen. 'De Gouden Leeuw' doet ook mee aan het zaalvolleybal-toernooi van GO'97 en aan andere sportevenementen. Ze zijn ondertussen zo vaak aanwezig op sporttoernooien dat er gezegd wordt: "Kijk, 'De Gouden Leeuw' is er ook weer."

Aan Geldermalsen on the beach doen wedstrijdteams mee en een aantal recreatieve teams. Het team van 'De Gouden Leeuw' hoort bij de laatste categorie. Ook een aantal andere Geldermalsense bedrijven en winkels doet mee met recreatieve teams. Het kost 'coach' Corry weinig moeite een team bij elkaar te krijgen. "Ik begin met een papier op te hangen, doe een praatje aan de bar en dan melden ze zich aan. Het is, zoals ze zeggen: "Een dagje 'effe' wat anders." Er zit geen enkele volleyballer bij, maar dat hoeft ook niet. Ze zijn heel erg enthousiast en hebben ontzettend veel plezier. En daar gaat het om."

Op de dag van het beachvolley-toernooi staat Corry zelf gewoon achter de bar. "Ze komen al vroeg hun dorst lessen. Tussen de middag krijgen de deelnemers een koffietafel aangeboden. Het is dus een drukke dag voor mij. Maar als ik er een momentje tussenuit kan, ga ik mijn team natuurlijk ook even aanmoedigen op de markt. Het is tenslotte hier om de hoek", besluit Corry Hekman.