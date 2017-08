FC Lienden opent competitie thuis tegen FC Lisse

Voor FC Lienden begint zaterdag de competitie van het voetbalseizoen 2017/’18.

LIENDEN - Na de verdienstelijke 6e plaats in het eerste Tweede divisie jaar wacht een nieuwe zware, misschien nog wel pittiger, tweede seizoen. Met nieuwkomers als IJsselmeervogels, Rijnsburgse Boys, De Dijk, het uit de Jupiler league gedegradeerde Achilles’29 en de tegenstander van aanstaande zaterdag FC Lisse is een op het oog nog sterkere competitie ontstaan. Bovendien is de ploeg die afgelopen seizoen met vlag en wimpel boven iedere tegenstander uitstak, Jong AZ, niet meer van de partij. Wat de beloftenteams betreft komt alleen Jong Sparta nog in de tweede divisie uit. Afgelopen seizoen slaagde de ploeg van Hans Kraay jr. er pas in een laat stadium in om afstand te nemen van de degradatiezone. Dit seizoen zal de ploeg eerder in veilige haven willen zijn. Verder blijft het heel lastig om voorspellingen te doen en doelstellingen te formuleren. Weinig clubs willen echt promoveren naar de Jupiler League maar geen enkele club wil dit mooie podium verlaten en in sportief opzicht een stap terug doen. De Liendense formatie wil gewoon lekker optimaal presteren en waar mogelijk boven zichzelf uit stijgen. Dat moet gebeuren met een sterk vernieuwde selectie. Omdat de nodige spelers vertrokken zijn staat er een ingrijpend vernieuwde selectie met maar liefst 12 nieuwe gezichten. Hiervan zullen Jesse van Baal en Marc Bos in ieder geval voorlopig nog niet in actie komen. Beiden zullen binnenkort een operatie ondergaan. Verder is Frank Wiafe, die woensdagavond voor de bekerwedstrijd moest afhaken, een twijfelgeval en is Nick Stienstra geschorst naar aanleiding van zijn 7e boeking in de laatste wedstrijd afgelopen seizoen bij zijn vorige club.

Op de nieuwe kunstgrasmat van sportpark de Abdijhof treft FC Lienden zaterdag voor het eerst in de geschiedenis FC Lisse als competitie tegenstander. De club uit de Bollenstreek, met ruim 1.100 leden, is inmiddels een gerenommeerde speler op het hoogste amateurniveau van Nederland. Net als FC Lienden was de door Robbert de Ruiter getrainde ploeg een keer algeheel amateurkampioen van Nederland en werd de supercup amateurvoetbal al eens gewonnen. Dit was in 2008. Via de nacompetitie is afgelopen seizoen promotie naar de Tweede divisie afgedwongen. In de voorbereiding werd o.a. met 5-0 gewonnen van Magreb’90 en met 2-1 van zowel Jodan Boys als ODIN’59. Nieuwe gezichten in de selectie van FC Lisse zijn ondermeer Rick Bouwmeister (AZSV), Hanne Hagary (IJsselmeervogels), Bjorn Haggerty (FC Oss), Timothy van der Meulen (FC 08 Hamburg) en de zeer recentelijk aangetrokken Tomas Tavilla (VVSB).

Zowel FC Lienden als FC Lisse kwamen eerder deze week al in actie in de 2e kwalificatieronde voor het KNVB bekertoernooi. De ploeg van trainer Hans Kraay jr. ging in eigen huis onverdiend onderuit tegen HHC Hardenberg dat in de slotfase uit een strafschop de enige (en dus winnende) treffer maakte. Strafschoppen brachten ook de beslissing bij de bekerwedstrijd van FC Lisse. Bij Excelsior Maassluis was de stand na de verlenging nog gelijk. Na een ware thriller trok uiteindelijk FC Lisse aan het langste eind. Veel tijd om de kater van de vroege uitschakeling voor de KNVB beker weg te spoelen heeft de Betuwse ploeg dus niet. Zaterdag staan de eerste 3 competitiepunten op het spel. Vorige seizoen werd de competitie afgetrapt met een overwinning. Het zou mooi zijn als dit nu herhaald wordt.

De wedstrijd FC Lienden – FC Lisse begint aanstaande zaterdag 26 augustus om half vier op sportpark de Abdijhof in Lienden en staat onder leiding van scheidsrechter Sam Dröge uit het Groningse Zuidlaren.