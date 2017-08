LingeFilm opent filmseizoen met openlucht filmfestival

LingeFilm opende zaterdagavond op spectaculaire wijze het filmseizoen met een openlucht filmfestival in het Lingepark.

GELDERMALSEN - De weersvoorspellingen waren goed; een echte zwoele zomeravond, de sfeer was gemoedelijk, de drankjes en hapjes waren heerlijk en de muziek van Just-M, voorafgaand aan de film, was swingend. De avond begon met de filmquiz. Alle bezoekers speelden vol enthousiasme 'petje op, petje af' en bij de 20e vraag was er een winnaar. Daarna keken de 400 bezoekers naar de film 'King of the Belgians'. De bezoekers waren enthousiast over de avond en organisatie.