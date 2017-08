Groot bluesfestijn weer massaal bezocht

Het 24e Bluesfestival op de Markt en Varkensmarkt met extra concertjes aan de Tollenstraat te Culemborg werden weer massaal bezocht.

CULEMBORG - Verschillende bands uit binnen- en buitenland zorgden voor extra surpries zoals b.v. Jon Gerfast Band uit Zweden en Thorbjorn Bisager & The Black Tornado uit Denemarken om maar enkelen te noemen. Er waren ook bands uit Engeland en natuurlijk uit eigen land. En het waren niet zo maar bands. Het waren groepen die menig prijsje in binnen- en buitenland heeft gewonnen. Op de Varkensmarkt kwamen enkele jeugdbands in actie waarbij ook zangeres Judith Jobse als promotor van de bands zijnde het publiek liet meegenieten.

Ondanks de warmte bleef het publiek komen en vooral in de avonduren was het extra druk rondom de podiums en ook de horeca deed alle terrasjes volstromen. Bovendien was er een markt waarbij cd’s platen en kleding gekocht kon worden bij diverse kraampjes.

Kortom de organisatie had gezorgd dat het aan niets ontbrak en zij konden na afloop terug kijken op een geslaagde dag.

Zij gaan nu voorbereidingen treffen voor volgend jaar wanneer dan tijdens het 700-jarig bestaan van de stad het 25-jarige bluesfestival extra groot zal worden. Vrijwilligers zijn welkom. (Foto: Theo van Dam)