Koos Alberts doet senioren genieten

Voor de bewoners van de zorgcentra Beatrix, Kulenburg, Isabel en Elisabethhof was voor extra vervoer gezorgd om hen naar de muziektent van de Plantage te krijgen. Ook de senioren uit Culemborg waren naar de Plantage gekomen om te genieten van de bekende Jordanees Koos Alberts.

CULEMBORG - Er was voor hem gezorgd dat er een helling was, zodat hij met zijn rolstoel de muziektent kon bereiken, vanaf het podium nodigde hij de aanwezigen uit om met hem mee te zingen van zijn bekende nummers “Zoals ik verscheurde je foto” en andere bekende nummers. Al gauw had hij de stemming er in en vond men het jammer dat hij zijn laatste nummer zong. Maar de traktatie in de pauze deed heel veel goed. Ook het slotoptreden van de bekende Culemborgse zanger AlexWest maakte veel goed. Men genoot. Dit concert werd aangeboden door de bekende organisatie Bladt Charity, terwijl de mensen van de muziekplantage iedereen holp om er een aangename middag van te maken.