Culemborgse Mudrun daverend verlopen

Met ruim 300 deelnemers is de Culemborgse mudrun, voor de tweede keer een groot succes geworden! Na het succes en enthousiasme van vorig jaar is zondag 27 augustus voor de tweede keer de Culemborgse LEK-ker in de Drek race georganiseerd.

CULEMBORG - Vanaf een enorme waterglijbaan, door een diepe sloot, via een modderpoel en een bandenpad, een sloot-met- hindernissen en een “hou je zenuwen en vooral je evenwicht in bedwang- wiebelbrug” liepen de deelnemers één of meer rondes rondom en over het terrein van voetbalvereniging Focus 07. De LEK-ker in de Drekrace begint ook buiten Culemborg bekendheid te krijgen. Ook drekrunners uit oa. Baarn, Soest, Utrecht, Geldermalsen en Avezaath deden mee.

De organisatie van de LEK-ker in de Drek-race is er trots op dat zij dankzij de inzet van bijna veertig vrijwilligers dit geweldige evenement neer hebben kunnen zetten. ‘We hadden niet kunnen denken dat een idee dat ontstaan is op de achterkant van een bierviltje zo’n mooie prestatieloop voor jong en oud zou worden. We wilden de Culemborg op de kaart zetten. Groen, natuur, water en avontuur! Natuurlijk speelde ook het weer mee. Het parcours van 3 kilometer met maar liefst 19 uitdagende hindernissen lag er fantastisch bij. We hadden een prachtig terras, met malse muziek, een DJ en een lekkere barbecue. Het grootste compliment dat we konden krijgen was de grote glimlach op de gezichten van de deelnemers.’ Voor iedereen die wil nagenieten zie www.lekkerindedrekrace.nl