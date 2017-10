Koor Pro Musica Tiel op naar de honderd jaar

Pro Musica Tiel jubileert en ontvangt u mede daarom graag als nieuw lid. ''Zang ervaring is niet noodzakelijk, want onze dirigent Rob Baas, die dit jaar al 20 jaar het koor begeleidt, onderricht u terwijl u zingt.''

Tiel - Met veel plezier gaan de dames op donderdagavond naar het nieuwe cultuurgebouw de Zinder om daar de koorrepetitie te volgen.



Dirigent

Rob Baas begeleidt het koor al vanaf 1997. Dit doet hij met veel humor, terwijl hij het koor ook soms op de klarinet kan begeleidt. Huib van Mierlo is als pianist van de partij.

De dirigent is zeer over de akoestiek in het nieuwe complex te spreken waardoor de dames elkaar beter horen.



Repertoire

Het repertoire dat wordt gezongen varieert van pop, gospel en klassiek. Er is een apart kerstrepertoire met meezingers om in de tehuizen ten gehore te brengen.



Jubileum

''Het jubileum hebben wij met ons allen gevierd met een High Tea waarbij de gezelligheid hoogtij vierde.''

Deze betrokkenheid naar elkaar is uniek. Het streven is om het 100-jarig bestaan te mogen beleven.

Bezoek de site www.promusicatiel.nl