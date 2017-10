4TL-leerlingen Lingeborgh ontwerpen kleding

Maar liefst twintig kanjers van de Lingeborgh in Geldermalsen hebben voor La Vita Tiel kleding ontworpen voor jongeren tussen de 12 en 15 jaar. Deze leerlingen hebben ‘mode en design’ als keuzevak horende bij Sk21lls.

Geldermalsen - Bij Sk21lls werken de leerlingen in projecten en naast keuzevakken werken de leerlingen aan een programma genaamd ‘dienstverlening & producten’. Hierbij leren ze 21e eeuwse vaardigheden aan. Denk aan ICT-vaardigheden, samenwerken, communiceren, een evenement organiseren en een multimediaal product maken.

Annet en José Gerritsen, eigenaressen van La Vita Tiel, heetten de leerlingen, begeleid en gesteund door docente/leerlingcoördinator Floor van den Berg, van harte welkom in hun kledingwinkel.

Alle ontwerpschetsen en promotieplannen werden kritisch bekeken en bewonderd. De leerlingen deden hun uiterste best om de zussen ervan te overtuigen dat hun ontwerpen de moeite waard waren. Ook over de promotie was goed nagedacht.

Annet en José hadden, naast een heleboel complimenten, nog enkele tips voor de leerlingen om hun ontwerpen/promotieplannen te finetunen. Een heuse productie van de ontwerpen zal er niet van komen, maar voor de leerlingen die daadwerkelijk iets in de mode willen gaan doen ligt er een uitnodiging klaar door de dames van La Vita.