Opening ouderkamer op basisschool De Moespot in Tiel

Wethouder Laurens Verspuij heeft maandag samen met de gastouders Marlene en Natalia de opening verricht van een ouderkamer op obs De Moespot. Diverse ouders woonden dit officiële moment bij en toonden meteen de waarde van dit informele samenzijn aan.

Tiel - Een ouderkamer is bedoeld als ontmoetingsplaats voor ouders/verzorgers in en om de school, om te praten over allerlei zaken die te maken hebben met ontwikkelingskansen, opvoeding van kinderen, schoolomgeving en de wijk.

Naast de functie van ontmoetingsplaats kunnen ouderkamers ook een belangrijke rol vervullen bij het opvangen van signalen over vragen die bij ouders leven.

Met hulp van de ouderkamers worden ouders gestimuleerd om gebruik te maken van voorzieningen in school en de wijk.

De locatie van een ouderkamer op school is niet toevallig. Directeur Erwin Hiddingh van obs De Moespot: “Onze primaire taak is goed onderwijs verzorgen, maar als scholeneiland gaan wij ervoor om dat te doen in verbinding met de wijk.” De samenwerking met de wijkcoach Marc Horsten van Mozaïek welzijnsdiensten was dan ook snel gevonden.

Donderdag 12 oktober wordt de ouderkamer bij De Molenwerf, voor de wijken Hennepe, Schepen en Kloosterbuurt geopend en later in oktober de ouderkamer bij Basisschool de Floriant in Tiel West.