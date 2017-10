Meer 'LHBT-vlaggen' in Rivierenland

Op 11 oktober is het de Nationale Coming-Outdag. Dat is de dag dat er aandacht wordt besteed aan het feit dat een lesbienne, homo, biseksueel of transgender (LHBT), openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uit kan komen. Het uit de kast komen of Coming-Outdag komt eigenlijk uit Amerika. In 2009 werd door de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ronald Plasterk, 11 oktober als jaarlijkse dag uitgeroepen. De dag moet er toe bijdragen de sociale acceptatie van homo's en lesbiennes te bevorderen.

Door Cees Hoogteyling

Geldermalsen - We ontvingen van het COC Midden Nederland een persbericht met daarin aangegeven die gemeenten in Midden Nederland die vandaag de regenboogvlag hijsen. In de rij van deelnemende gemeenten werd alleen de gemeente Culemborg genoemd. Dat maakte ons nieuwsgierig. Onderzoek wees uit dat bij de gebiedsindeling van het COC, Culemborg als enige plaats over de rivier bij het genoemde gebied is betrokken.

Regenboogvlaggen in Regio

Het aantal deelnemende gemeenten en provincies is vooral na 2014 fors toegenomen. Van 38 gemeenten in dat jaar verdubbelde het aantal in het jaar daarop. Van 390 gemeenten die Nederland telt, werd vorig jaar bij 144 gemeenten de regenboogvlag uitgehangen en bij 9 provincies. Dit jaar wordt er bij nog meer gemeenten de mooie regenboogvlag gehesen.



Foutje

Vicevoorzitter van COC Simon Timmerman: "Voor ons blijft het eveneens de vraag, waarom Culemborg wel ingedeeld is bij Midden Nederland en de rest van het Rivierengebied niet. We gaan proberen een duidelijke afbakening van het gebied te krijgen. De Waal zou een mooie grens zijn."

Vandaag ging de regenboogvlag in top bij de gemeente Tiel, Buren, Geldermalsen, Neerijnen, Culemborg en Lingewaal.

Wethouder Marcel Melissen Tiel: "Met het hijsen van deze vlag laat de gemeente Tiel zien dat zij diversiteit en acceptatie van 'seksuele' minderheden belangrijk vindt en dat zij de seksuele diversiteit van de LHBT-gemeenschap in Tiel omarmt." In Geldermalsen was het burgemeester Miranda Vries die persoonlijk de Regenboogvlag in top bracht. "Als de coming out day op zondag valt, hebben we het wel eens op maandag gedaan." We vragen haar: "waarom hangt u deze vlag uit?" "Omdat iedereen gelijk is en iedereen mag zijn zoals hij of zij is. Met deze actie willen wij dat benadrukken en het misschien een jonge man of vrouw een beetje makkelijker te maken bij hun coming out." In Culemborg was het wethouder Collin Stolwijk die vanmorgen in actie kwam: "Culemborg is een open, gastvrije en tolerante gemeente waar iedereen welkom is, ongeacht religie, afkomst of seksuele geaardheid. Als gemeente ondersteunen we zichtbaar deze actie en vragen onze inwoners daarvoor in te zetten."

Buren en Neerijnen doen dit jaar voor het eerst mee aan Coming Outdag. Burgemeester Jan de Boer van Buren: "Ik ben blij dat Buren mee doet. We leven in een gemeente waar iedereen gelijk is."