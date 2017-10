Dorpshuis 't Klokhuis Maurik is nog altijd springlevend

Over het dorpshuis 't Klokhuis in Maurik is de laatste jaren veel te doen geweest. Over het gebouw, wat in 1986 door de burgemeester van de toenmalige gemeente Maurik, werd geopend, is de laatste jaren over het functioneren veel te doen geweest. De vele discussies en de besluiteloosheid van de raad in Buren heeft daar zeker geen goed aangedaan. Een surfplank politiek. Dan weer naar rechts en dan weer naar links. Een multifunctionele sportzaal of hal, met ruimte daarbij gebouwd, die de functie van het dorpshuis zou moeten overnemen.

Door Cees Hoogteyling

Maurik - Beheerder en bestuurslid Govert van Schaik is duidelijk. "Bijna dagelijks heb ik te maken met de onduidelijke verhalen die de ronde doen. Velen denken dat het dorpshuis 't Klokhuis is gesloten. Niets is minder waar. Onze grote koelkast was defect en toen ik in Lienden bij een elektrozaak kwam voor een nieuwe, was de reactie: 'dat dorpshuis is toch dicht?'''

Oplossing

''Eerder zou er Maurik Oost een sporthal komen. Dat zou de oplossing moeten worden. Dat is al weer acht jaar geleden. Het college had een voorstel en de raad blies het af. Het gebouw is van de gemeente. Onderhoud werd niet meer gedaan. Nu ligt er weer een plan om bij de sportvelden een sporthal te bouwen. De hal zou dan gebruikt moeten worden door de voetbal MEC, de gymnastiekvereniging DOS en de andere gebruikers van dit dorpshuis. Dat moet dan allemaal door vrijwilligers gerund worden. Ik heb daar mijn twijfels bij.''

''In december moet de raad een besluit nemen. Dit dorpshuis is door de regio veiligheidsdienst gekeurd. Ik zeg dat er geen veiliger en beter dorpshuis is dan dit hier in Maurik. Er is wat achterstallig onderhoud en het nadeel is dat het dak van asbestplaten is. Onze stichting bestaat uit zeven mensen. Financieel zijn we kern gezond. Gelukkig hebben we vaste klanten.''

''De isolatie van het gebouw is geweldig. Als de muziek oefent, heeft niemand daar last van. Toch door alle onzekerheid lopen we veel mis. Gelukkig hebben we 21 oktober de grote jaarlijkse uitvoering van Luctor et Emergo uit Ingen hier. De akoestiek is hier geweldig. Wat achterstallig onderhoud en een nieuw dak en wij kunnen weer 15 jaar vooruit. We praten misschien over twee ton.''