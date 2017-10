Voorleesactie op de Montessori in Tiel

Op 10 oktober kwam wethouder Laurens Verspuij op de Montessori in Tiel voorlezen uit het boek 'De wereld van Voedsel'. Deze voorleesactie was de start van de Dag van de Duurzaamheid. Na het voorlezen praatten de kinderen verder over gezonde duurzame voeding.

Tiel - Gezonde duurzame voeding is niet voor elk kind even vanzelfsprekend. Het eten van fruit is gezond voor een kind in de groei en past goed in een gezond dieet. Om het eten van fruit te promoten krijgen Tielse scholen daarom vijf fruitbomen om op hun schoolplein te planten. In november zullen op 14 scholen in Tiel de appel- en perenbomen geplant worden.

Gezonde School

Ook de Montessorischool krijgt fruitbomen op het schoolplein. Dit sluit mooi aan bij alle aandacht die de school al heeft voor voeding, natuur en milieu. In het kader van gezonde voeding doet de school jaarlijks mee aan de week van de pauzehap. Ook krijgt de Montessori dit jaar EU-schoolfruit, waarbij kinderen 3 keer in de week met groente en fruit in aanraking komen tijdens hun pauze. De leerlingen werken daarnaast in de schoolmoestuin, verzamelen regelmatig zwerfafval rondom de school en krijgen lessen van Natuur- en Milieu Educatie (NME). De school is dan ook druk bezig om het vignet Gezonde School te gaan behalen op het thema Natuur en Milieu.