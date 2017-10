Spetterclub Tiel zwemschool van het jaar

Tijdens de ZwembadBranche Dag op 11 oktober in De Fabrique in Utrecht zijn de Awards voor het 'Gouden Zeepaardje' uitgereikt.

Tiel - Zwemschool Spetterclub Tiel heeft de Award voor 'Zwemschool van het jaar' en 'Beste zwemlesteam van het jaar' in ontvangst mogen nemen. Het Gouden Zeepaardje is een initiatief van ZwembadBranche.

Spetterclub Tiel staat voor goed leren zwemmen op een leuke manier. Er wordt gebruik gemaakt van de innovatieve nieuwe zwemlesmethode SuperSpetters van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). De zwemlessen worden gegeven in het zwembad Van der Valk Aqua Vita in Tiel.