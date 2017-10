Zorgrobot ZORA zorgt voor plezier in Westlede

Als Zorgrobot ZORA begint te praten weten de bewoners van Zorgcentrum Westlede in Tiel niet wat hen overkomt. Nieuwsgierig en aandachtig kijken en luisteren zij naar wat komen gaat. Met het inzetten van de vogeltjesdans is de nieuwigheid er snel af. Bewoners die aanschoven bij het feestdiner in Westlede neuriën vrolijk en dansen enthousiast mee.

Tiel - De sfeer is duidelijk gezet als Bestuurder Ron Axt van STMR zijn toespraak voortzet. ''Deze week bestaat Zorgcentrum Westlede 45 jaar en dat betekent feest. En als er iemand jarig is en je bent uitgenodigd voor het feestdiner, dan neem je een mooi cadeau mee. Een cadeau passend bij de jarige waarvan je wilt dat er veel plezier aan beleefd wordt'', aldus Axt. ''Dat gaat met ZORA zeker goedkomen, ze is een echte entertainer en komt hier voorlopig wonen.''

De verrassing is nog groter als Axt aankondigt dat ZORA wordt afgewisseld met haar grote broer Pepper, haar vriendje Paro, de therapeutische knuffelzeehond, en andere zorginnovaties zoals de tovertafel, de belevingstafel en de braintrainer. Allemaal vernieuwingen die ouderen activeren, laat lachen en bewegen en zorgen voor een positieve beleving! Axt: ''En niet alleen de bewoners van Westlede in Tiel kunnen hiervan gaan genieten. De robots gaan ook naar de STMR-locaties in Rossum, Lienden, Culemborg en Geldermalsen.''