Warm pleidooi voor acceptatie van homo's in Tiel

''Het gemeentebestuur accepteert geen onderscheidt dat gemaakt wordt op grond van seksuele geaardheid of voorkeur.'' Dat was de boodschap die wethouder Melissen in een gloedvol betoog bij de officiële opening van de regenboogloper in het parkje bij Zinder uitsprak.

Door Bert Leenders

Tiel - Samen met de initiatiefnemer gemeenteraadslid Robert van Galen opende wethouder Melissen het veelkleurig paadje dat Tiel schaart in de groeiende rij gemeenten die via een regenboogzebrapad of andere kleurrijke bestrating uiting geven aan hun afschuw tegen geweld en discriminatie van LHBT'ers.

Melissen riep in een gloedvol betoog en met instemming van de talrijke aanwezigen inwoners, kerken en moskeeën op zich in te zetten voor een brede acceptatie van mensen met een andere seksuele geaardheid.

Ook Robert van Galen hield een warm pleidooi voor de acceptatie van homo's. Het was nog niet zo lang geleden dat hij terwijl hij met zijn vriend in de stad wandelde zonder enige aanleiding ruw begroet werd ' Hé homo!'. ''Ik was geschokt, je voelde je als een apart soort mens weggezet maar ook gediscrimineerd en onveilig.'

Van Galen kondigde aan dat hij na afloop van de huidige raadsperiode samen met anderen graag ambassadeur van de regenboog in Tiel wil worden.