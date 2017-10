FC Lienden zaterdag live op FOX Sports

Lienden - De Gelderse derby De Treffers – FC Lienden van komend weekend wordt live uitgezonden op FOX Sports. De wedstrijd is daardoor verplaatst van zondag naar zaterdag. De Treffers – FC Lienden, een interessant clash tussen 2 rivalen uit het zondagvoetbal, wordt zaterdag om half vier op Sportpark Zuid in Groesbeek gespeeld en zal dan live te zien zijn op FOX Sports.

De Treffers is een geduchte tegenstander en liet afgelopen zaterdag IJsselmeervogels in eigen huis met 1-5 kansloos. FC Lienden neemt een gedeelde derde plek in op de ranglijst en heeft punten nodig om aansluiting in de kopgroep te behouden. Afgelopen zondag speelde FC Lienden tegen het eveneens op de derde plek staande Kon. HFC. Deze wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. Smet op deze wedstrijd was de forse knieblessure die de juist weer bij de selectie aangesloten Wouter de Vogel opliep. Als invaller in het veld gekomen blesseerde de 27 jarige speler zich dusdanig dat hij per brancard van het veld moest en later naar het ziekenhuis ging voor onderzoek. Het ziet er naar uit dat de aanvallende middenvelder voor de 3e keer in zijn voetballeven een kruisband heeft gescheurd. Een sportief drama voor deze pechvogel die hierdoor waarschijnlijk dit voetbalseizoen niet meer actie zal kunnen komen.