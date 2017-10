Uitverkocht huis voor Harry Sacksioni

de week in beeld gebracht

Zondagmiddag trad tijdens de Jam, Jazz & Pizza-serie in de Gelderlandfabriek de meestergitarist Harry Sacksioni op.

Culemborg - Jam, Jazz & Pizza is de concertserie waarin Trudi Bartel een bijzondere mix van jong talent en reeds gevestigde namen programmeert in de Gelderlandfabriek. Ook in november staat weer een bijzondere artiest te wachten. (Foto: Theo van Dam)