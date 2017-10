Van Buren naar Gambia met Nissan Katrol

Op vrijdag 20 oktober zullen twee vriendinnen, onderneemsters en oud-collega’s vertrekken voor een groot avontuur: De Rotary Challenge Zwijndrecht - Banjul (Gambia).

Buren - Ineke Derksen woont in Buren en is Uitjesregisseur bij haar eigen evenementenbureau IENVENT. Corina van de Wetering is een geboren Texelse, die twintig jaar mede-eigenaar was van de strandpaviljoens op Paal 17 en sinds vorig jaar een andere weg is ingeslagen. Verhuur van accommodatie in Spanje en sinds kort mede-directielid van Bookzo.

In juni 2016 kwam Corina de aankondiging tegen dat er een Rotary Challenge gereden zou worden. Na een infobijeenkomst te hebben bijgewoond werd het enthousiasme nog meer aangewakkerd en gedeeld door haar vriendin Ineke.

De Challenge rijdt vanuit Nederland in drie dagen via België, Frankrijk en Spanje naar Marokko. In Marokko hebben de teams de keuze om een route door de zandduinen af te leggen of over de weg de route te vervolgen. Daarna rijden de teams in colonne naar Gambia. Na circa 7700 km komen de teams op 11 november aan in Banjul/Gambia.

Op vrijdag 20 oktober, vanaf circa 18.00 uur tot 21.00 uur, zijn Corina en Ineke bij Grand Café De Hofhouding in Buren. Belangstellenden kunnen de Nissan Katrol voor de laatste keer bewonderen, voordat de dames de volgende dag het avontuur gaan beginnen.