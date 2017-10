Avezaathse auteur maakt derde boek

In gesprek met de opkomende auteur Ayse Salmaz dringen vergelijkingen met insecten zich meteen zachtjes op: duizendpoot en bezige bij. Naast haar werk als register salarisadministrateur en voorzitster van de corsoclub Buren besteedt ze een groot deel van haar vrije tijd aan een originele hobby: boeken schrijven.

Kerk-Avezaath Ayse schrijft romans voor dames met levenservaring, de chicklit voorbij. "Ik richt me op volwassen vrouwen," licht ze toe, "want er zitten nogal wat erotische passages in mijn verhalen. Het is best ingewikkeld om die te beschrijven. Dat is balanceren op het slappe koord. Ik wil deze namelijk smaakvol optekenen en mijn hoofdpersonen portretteren als mensen van vlees en bloed."

Thema's

De thema's uit haar boeken zijn de verschillen tussen cultuur en geloof en het opgroeien in twee culturen. Ze ziet daar voor zichzelf ook een missie. "Mensen onderschatten het verschil tussen cultuur en geloof. Ik ben een Turkse van origine, in Tiel geboren en met een Nederlandse man getrouwd. Ik leef een Hollands leven, maar ben me er wel degelijk van bewust dat ik in twee culturen leef. Dat geeft aan de ene kant frictie, en dat is een goede voedingsbodem voor de inhoud mijn boeken. Aan de andere kant biedt het veel herkenning en troost aan lezeressen die in twee culturen zijn opgegroeid."

Drijfveer

Haar eerste boek gaat over haar moeder, haar ziekbed en de emoties rondom haar overlijden. Ayse merkte dat ze met onverwerkt verdriet rondliep en besloot tien jaar nadien om dit als therapie in een verhaalvorm te gieten. "Het schrijfproces werkte voor mij zo louterend dat ik heb besloten om ermee door te gaan. Ook de tips & tricks van de in 2016 overleden Helen Vreeswijk hebben me gestimuleerd om door te zetten," erkent ze. "De onderwerpen uit mijn eerste boek, Haar einde was het begin van…, heb ik meegenomen naar mijn tweede roman, Liefde is geen warheid. Het eerste is een volledige autobiografie en het tweede is fictie.

Nieuw boek

Inmiddels werkt Ayse aan haar derde boek. "De hoofdpersoon uit mijn nieuwe boek is een ambitieus, Turks meisje van vijftien. Haar familie wil deze vijftienjarige tegen haar zin uithuwelijken. Ze moet braaf thuis blijven als haar vriendinnetjes op stap gaan. Zij wil eigenlijk studeren, terwijl haar ouders andere plannen met haar leven hebben. Het verhaal speelt zich af in Oss, omdat in die plaats vanaf de jaren 60 een heel grote Turkse gemeenschap is ontstaan. De opzet is klaar. De titel volgt als het verhaal af is."

www.aysesalmz.nl