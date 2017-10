Welzijn West Betuwe heeft nieuw logo

Een historisch moment voor de Stichtingen Welzijn van Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen. De samenwerking was er al enkele jaren, maar vrijdag werd dat in het multifunctioneel centrum De Pluk officieel kenbaar gemaakt. Bij een nieuwe organisatie behoort een nieuw logo. Voor de onthulling daarvan waren alle vrijwilligers uit de drie gemeenten uitgenodigd.

Geldermalsen – Marco van Westerlaak, al enkele jaren directeur bij de drie Welzijnsdiensten: "Ik ben blij dat zoveel vrijwilligers gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging. We zijn een organisatie waar iedereen gebruik van kan maken. We hebben 26 vaste medewerkers en 500 vrijwilligers. Het is niet te berekenen hoeveel vrije uren zij hier insteken. Samen één zijn en ons inzetten voor de medemens."

Ineke van Hazeldonk: "Het voelt goed om nu samen verder op te trekken. We hebben nu een breder aanbod. We geven jaarlijks een zevental workshops, voor vrijwilligers van alle organisaties. Ondersteuning voor mantelzorgers, ouderen advies en ondersteunen hen die het nodig hebben. Dat kan zijn in sport en cultuur. We ervaren dat hier veel belangstelling voor is."

Werkzaamheden

We vragen aan enkele vrijwilligers wat ze zoal doen. Aart Blom uit Waardenburg: "Ik coördineer het vervoer, voor tien chauffeurs. Als woonadviseur bezoek ik ouderen die zelfstandig wonen. Bespreek hun woonomgeving en zoeken naar een oplossing, als dat nodig is."

Tanja van der Mark: "Wij starten volgende week in Opijnen de boodschappen-bus. In het dorp is geen winkel meer en de ouderen moeten toch hun boodschappen kunnen doen. Zaterdag's rijden we naar de Coop in Waardenburg. Je haalt de mensen ook uit hun isolement."

Jan van de Meijden uit Geldermalsen: "Ik ben ouderenadviseur en een gesprek onder een kopje koffie hoor ik of er problemen zijn. Van het gesprek maak ik een verslag voor de Stichting."

"Ik ga iedere maandag naar de kleurclub, hier in De Pluk. Dat is reuze gezellig", zo zegt Dinie Janssen.

Wijnant van de Giessen, voorzitter van de Stichting: "Dit is een mooi moment. Zoveel mensen aanwezig bij de onthulling van het nieuwe logo. Het is ontworpen door Miriam van Gestel uit Veghel. Zij heeft in het logo willen weergeven, de grote variatie aan bewegingen van mensen. Mensen van alle pluimage leven samen in een stukje van deze wereld. Dat wordt perfect weergegeven in de kleur en vormen waaruit het logo is opgebouwd. Dit weekend wordt alles omgebouwd in de nieuwe huisstijl, een hele operatie."

Voor alle informatie: www.welzijnwestbetuwe.nl