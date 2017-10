Hoogwatergeul Varik blijkt onveilig uit onderzoek

Ontwikkeling van een hoogwatergeul langs de Waal bij Varik en Heesselt maakt het gebied onveilig voor bewoners. Dat blijkt uit onderzoek van ingenieursbureau Sweco in het kader van de Milieu Effecten Rapportage.

Varik/Heesselt - Variker Adri van de Geijn heeft het rapport bestudeerd en maakt zich ernstig zorgen. 'In geval van een calamiteit stijgt het water heel snel en wordt de stroming zo sterk dat het moeilijk wordt om de bewoners nog veilig weg te krijgen. Het opkomend rivierwater kan volgens berekeningen van het ingenieursbureau in korte tijd tot 7 meter boven het reguliere peil stijgen met stijgsnelheden tot 2,5 meter per uur. Bewoners kunnen dan door gevaar voor instorting en wegspoelende wegen niet in hun huizen blijven en zijn voor evacuatie op hulp van anderen aangewezen.



Door de sterke stroomsnelheid is zo'n evacuatie haast ondoenlijk'en kan er sprake zijn van een groot aantal dodelijke slachtoffers. De zogeheten dorpspoldervariant, een hoogwatergeul met waterkering en ruimte voor landbouw of natuur achter de dorpen Varik en Heesselt langs, wordt zo uit het oogpunt van veiligheid hoogst risicovol.



De veiligheid kan volgens het rapport verbeterd worden door de waterkering doorbraakvrij te maken of alle bewoners in een heel vroeg stadium te evacueren. Het bureau constateert dat de varianten met traditionele dijkverhoging, al dan niet in combinatie met buitendijkse verruiming van het stroombed een betere veiligheid biedt. Maar ook dan kan bij extreme hoogwaterstanden grootschalige evacuatie nodig blijken.'

Van de Geijn zie de bevindingen van Sweco als een steun in de rug voor de plaatselijke bevolking. Er geen draagvlak voor een hoogwatergeul onder de lokale bewoners en de landbouw. Het plan heeft namelijk grote gevolgen voor burgers en boeren. Een deel van hen zal moeten verkassen en veel kostbare landbouwgrond gaat verloren.' Van de Geijn roept de gemeente Neerijnen, Waterschap Rivierenland en de Provincie op om nog eens goed na te denken voordat ze een voorkeursvariant aan de rijksoverheid aanbieden.