Fransche School volop in beweging

Het gaat goed met Theater De Fransche School. Nadat de gemeente vijf jaar geleden de subsidiekraan dichtdraaide is er hard gewerkt om het unieke theater te laten voortbestaan. Het besluit van de gemeente, in juni dit jaar, om de huur tot en met eind juni 2019 te verlengen en het voornemen om nog voor de begrotingsbespreking van 2018 een stevige basis te leggen voor continuering van het theater biedt een hoopvol perspectief.

Culemborg - "De wereld om ons heen verandert en dus verandert de programmering van De Fransche School mee" opent Danny van Zuijlen, sinds drie jaar zakelijk leider van het stadstheater van Culemborg, het gesprek. "Theater is uiteindelijk een bedrijf en als een genre niet goed past of verkoopt, dan moet je besluiten dat niet meer te programmeren. Natuurlijk hebben we bij het nemen van beslissingen goed geluisterd naar het publiek en onze 'vrienden van het theater' want met z'n allen moeten we het doen en komen we verder." Met z'n allen is ook samen met een groep van ongeveer negentig vrijwilligers. Zonder hen geen Fransche School, dat moge duidelijk zijn. Door de veranderde programmering zijn de vrijwilligers nu veel meer deelgenoot van de activiteiten geworden, wat het werk een stuk leuker maakt.

Met de komst van Van Zuijlen werd besloten dat het theater weer een podium van de stad moest worden. Iedereen moet zich er welkom voelen. "We zijn begonnen met plaatselijke groepen als Surpluus en Voet van Oud Heusden terug te vragen. Ook scholen en lokale organisaties weten de weg naar het theater weer te vinden. Met hun komst kwamen ook sponsoren, bedrijven en de lokale politiek terug. Mensen met een andere blik." Het is fantastisch om de zien hoe gedreven Van Zuijlen op zoek is naar mogelijkheden het theater te laten groeien en van betekenis te laten zijn. "We willen iets terugdoen voor de gemeenschap en we willen partner zijn van bedrijven, samen aanbod genereren en een langdurige relatie opbouwen. Ik zoek naar de meerwaarde in samenwerking. Wat vinden we allebei belangrijk vanuit ons gedachtengoed en hoe kunnen we dat vormgeven en uitdragen. Zo is 'They make a Diffference' ontstaan. Een serie avonden waarin onderwerpen, organisaties en personen die een verschil maken voor het voetlicht worden gebracht.

Aan Van Zuijlens' zoektocht is zeker nog geen einde gekomen. Wel zijn al geweldige resultaten zichtbaar. "Ik hoop dat Culemborg trots is op haar culturele aanbod en op het feit dat het theater de kaalslag heeft overleeft, dat is weinig anderen gelukt" besluit hij het gesprek. Info www.theaterdefranscheschool.nl