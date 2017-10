Burgernetdeelnemers zorgen voor aanhouding overvallers

Dinsdag 10 oktober rond 20.00 uur werd een kapperszaak op De Eglantier overvallen. Binnen 2 uur konden vier verdachten dankzij Burgernetdeelnemers worden aangehouden.

Inzet Burgernet

Regio - Eén van de verdachten, in het bezit van een vuurwapen, drong de zaak binnen en eiste geld. De andere mannen stonden op de uitkijk. Nadat ze de buit binnen hadden, gingen de verdachten er te voet vandoor. Het personeel van de winkel kwam direct in actie en belde 112. "Een medewerker van de meldkamer zette Burgernet in en dat bleek een goede zet te zijn," legt Frans Timmermans, manager Burgernet Oost-Nederland, uit. "Er zijn relatief veel mensen in Apeldoorn Burgernetdeelnemer. Zij ontvingen van de meldkamer een sms of een spraakbericht met informatie over het incident. Binnen een kwartier stroomden de reacties binnen. Het maakt veel indruk: een gewapende overval in je eigen leefomgeving."

Hoe ging dat nou afgelopen dinsdag in z'n werk? "Doordat verschillende getuigen belden, wisten agenten precies welke weg de verdachten aflegden. Zo konden de verdachten uiteindelijk aan de Ploegersdonk onderschept en aangehouden worden," legt Timmermans uit. "Daarna wordt bewijs veilig gesteld en werken de collega's achter de schermen hard om een dossier van dit incident op te maken."

Burgernetdeelnemer worden

Dat mensen betrokken zijn, bleek de dagen erna. Inwoners van Apeldoorn meldden zich massaal bij Burgernet aan of downloadden de app. "Wij krijgen elke dag een overzicht van de nieuwe aanmeldingen," vervolgt Timmermans. "Als er iets ernstigs is voorgevallen, zien we meestal de dagen daarna het aantal deelnemers in de bewuste plaats sterk toenemen. En dat juichen wij natuurlijk alleen maar toe. Veiligheid is niet alleen van de politie, maar de burger kan ook een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door deelnemer te worden van Burgernet," sluit Timmermans af.

U kunt deelnemer worden door de Burgernetapp te downloaden of door u aan te melden via https://www.burgernet.nl/aanmelden. Al uw gegevens worden vertrouwelijk door de politie bewaard en niet met derden gedeeld.