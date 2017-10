Tiels Metec-TKH op koers voor 2018

Oud-topsporter Michel Megens staat in Tiel en omstreken bekend als een fervent sportliefhebber en als teammanager van het Tielse Metec-TKH Continental Cyclingteam. Hij kan terugkijken op een geslaagde carrière als volleyballer bij drie Nederlandse eredivisieclubs. Wat beweegt hem om de naam van zijn bedrijf te verbinden aan een wielerformatie?

Tiel - Michel gaat er eens goed voor zitten in de prachtig op wielersport ingerichte ruimte die 'zijn' team als basis gebruikt. "In mijn actieve tijd als volleybalspeler heb ik altijd geprofiteerd van de inbreng van sponsoren. Die periode heeft me erg gevormd en ik heb daardoor heel veel kansen gekregen. Ik wil wat terugdoen voor de sport en de maatschappij"

Sponsoring

Hij vervolgt: "Mijn vader zat in het bestuur van rennersvereniging de Batauwers. Via hem kwam ik in contact met Wim van Rooijen, één van de drijvende krachten achter de Tielse Profronde. Hij vroeg me of ik aan wielersponsoring wilde gaan doen. Uit onderzoek bleek dat mijn zakenrelaties interesse hadden in wielrennen. Dus was het voor mij commercieel het meest interessant om de naam van mijn bedrijf aan een wielrenteam te verbinden."

Ontwikkeling

Het team heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. "Inmiddels zijn we de derde ploeg van Nederland," vertelt Michel. "Op de allergrootste koersen na mogen we overal starten. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld deelgenomen aan de ronde van Portugal. In lengte de vierde wedstrijd van de wereld. Met oud-prof Adri van Houwelingen hebben we een geweldige ploegleider die onze jongens alle kneepjes van het vak leert. Wij zijn een opleidingsteam dat talenten klaarstoomt voor de top.''

Speciaal oog heeft Metec voor regionale renners. ''We pikken deze heel graag op als ze talentvol zijn."

Nieuwkomers

Michels ogen twinkelen als hij meldt dat de nieuwe ploeg staat als een huis. "Naast het al aanwezige toptalent mogen we drie nieuwkomers in onze gelederen begroeten: Arvid de Klein (23), David Dekker (19), zoon van oud-wielrenprof Erik Dekker, en Danny van der Tuuk (18). Danny heeft onlangs het junioren-WK gereden. In hem zien wij een toekomstige topper."

Loopbaan

Michel Megens neemt als teammanager zijn verantwoordelijkheid. Hij kijkt verder dan een wielercarrière. "Naast de investeringen die ik doe in het cyclingteam, vind ik het belangrijk dat mijn jongens energie stoppen in hun maatschappelijke loopbaan. We leiden hen zo op dat ze naast hun sportleven een ander leven opbouwen. Metec geeft hun de ruimte daarvoor."