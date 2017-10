Actieve nacht in uilenpark De Paay

Uilen- en Dierenpark de Paay in Beesd doet al tien jaar mee aan De Nacht van de Nacht: een initiatief van milieufederaties om aandacht te vragen voor lichtvervuiling. Ook dit jaar kunnen bezoekers op zaterdag 28 oktober de nachtdieren van De Paay in het donker bekijken.

BEESD - "De uil is toch het symbool van de nacht", vertelt eigenaar van het park Roger van Leeuwen. "Gelukkig hebben ze hier geen last van lichtvervuiling, maar ik kan mij goed voorstellen dat nachtdieren die in het Westland leven dat wel hebben met al die kassen. Ik weet niet of het hun ritme verstoord, maar denk wel dat ze écht donker fijner vinden."

Actief

Roger heeft ongeveer 15 soorten uilen in zijn park. Variërend van kerkuilen, oehoes, bosuilen en dwerguilen. "Tijdens de Nacht van de Nacht geven wij een rondleiding door het park. Dat begint zaterdag rond 19.00 uur, als het donker is. We vertellen over uilen en over andere nachtdieren die we houden." Voor bezoekers die geïnteresseerd zijn in nachtdieren is deze rondleiding een aanrader. "Grotere dierentuinen hebben soms een ruimte nagebouwd tot nacht. Overdag is het daar donker en 's nachts licht zodat bezoekers de dieren actief zien. Ik heb dat niet, dus zaterdag is dé kans om alle nachtdieren die hier zitten bezig te zien."

Unieke dieren

"Het zijn echt fascinerende beesten", vertelt Roger. "Ze hebben iets mysterieus." Ook zijn de uilen makkelijk te verzorgen. "Ik voer ze ééndagskuikens, ratten en cavia's." Natuurlijk moeten de verblijven van de vogels ook onderhouden worden, maar dat doen leerlingen van het Wellantcollege in Houten. "Het is een goede samenwerking, de leerlingen zijn hier in de praktijk bezig, en ik krijg extra hulp."

Bijzonder is dat de leerlingen, maar ook de bezoekers, kennis kunnen maken met diersoorten die uniek zijn in Nederland. "Grote dierentuinen doen mee aan fokprogramma's", vertelt Roger. "Met als resultaat dat ze eigenlijk allemaal dezelfde dieren hebben. Ik doe daar niet aan mee. Ik ruil soms uilen en ga naar het buitenland om daar naar beesten te kijken. Je kan zelfs uilen kopen op Marktplaats!"

Dat het zo makkelijk is om uilen te kopen zorgt voor problemen, vindt Roger. "Ik vang ook uilen op van mensen die er ooit een hebben gekocht, maar hem wegdoen. Iedere gek met een papagaaienkooi kan een uil kopen, om er vervolgens achter te komen dat een uil niet geschikt is voor thuis. Het blijven toch roofvogels."

Aanmelden voor de activiteit bij het dierenpark kan via www.nachtvandenacht.nl.