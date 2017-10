Vrijwilligersorganisaties Tiel slaan handen ineen

Huisvesting is een probleem waar vele vrijwilligersorganisaties in Tiel tegenaan lopen. Een aantal van hen heeft zich daarom verenigd en beogen een gezamenlijke huisvesting te realiseren. Inmiddels is de intentieovereenkomst getekend. De koplopers van het initiatief zijn Secunda (de kringloop-organisatie), KLESTEO (kleding- en speelgoedbank) en Volksuniversiteit West Betuwe.

Tiel - Het initiatief is goed ontvangen en naast bovengenoemde organisaties zijn er nog een aantal andere vrijwilligersorganisaties met een vergelijkbare missie, visie en doelgroep die wellicht in een later stadium zullen aansluiten of hun steun betuigen. Voorlopig treden zij naar buiten onder de naam: Platform Sociaal Plein Tiel.

De voorlopige naam dekt de lading van het het project. Alle deelnemende partijen hebben maatschappelijke doelstellingen en zijn niet commercieel. Gemeenschappelijke huisvesting zal aanzienlijke meerwaarde opleveren voor de deelnemende partijen en hun doelgroepen zoals gezamenlijke faciliteiten en inkoop, gemeenschappelijke werk-, studie- of vergaderruimten en natuurlijk: ‘samen sta je sterker’.

Op dit moment onderhandelen de partijen met diverse instanties en overleggen natuurlijk met elkaar. Zij hopen binnenkort genoeg draagvlak en financiering te hebben om een haalbaarheidsonderzoek te kunnen gaan opstarten