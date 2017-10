Al ruim drie jaar pony- plezier in de Elzenpasch

Het was maart 2014 toen enkele ouders het initiatief namen om de ponyweide in De Elzenpasch te Tiel weer in ere te herstellen. De drie toen al hoog bejaarde pony’s Heppie, Teddie en Femke werden er ondergebracht om er een mooie oude dag te beleven. Maar liefst zeven gezinnen zetten zich hiervoor in.

Tiel - Het resultaat mag er zijn: Niet alleen twee van de drie pony’s lopen nog steeds vrolijk rond en genieten van alle aandacht en liefde, ook de weide is flink aangepakt.

''Inmiddels hebben we, mede dankzij hulp van enthousiaste omstanders, de kwaliteit van de weide ook flink verbeterd.'' Zo is er een fijne inloopstal voor de pony’s gebouwd en maken we gebruik van ons eigen waterreservoir en stroom via zonne-energie.

Elk gezin verzorgt een dag per week de pony’s en de weide. Op deze manier leren de kinderen dat een pony bezitten niet alleen verzorgen en berijden is, maar ook welk voer nodig is, wanneer een pony extra aandacht of verzorging nodig heeft en hoe je de weide moet onderhouden. ''Doordat ieder gezin een maandelijkse bijdrage betaalt, kunnen we voer, hoefsmid, veearts e.d. bekostigen.''

Kortom een enthousiaste groep ouders en kinderen die zich inzetten om de pony’s een leuke oude dag te laten beleven. Indien u of uw kind ook interesse heeft om ons te helpen verzorgen. Voor info kunt u bellen naar 06-33814450