Gezellig bezoek nieuwe burgemeester van Culemborg aan Odensehuis

De mensen van het Odensehuis Culemborg hebben de nieuwe burgemeester Gerdo van Grootheest uitgenodigd op de koffie. Het was een gezellige kennismaking met elkaar, en er werd druk gepraat over ouder worden in Culemborg en wat het Odensehuis voor de bezoekers betekent als het geheugen wat minder wordt.

Culemborg - Iedereen genoot van de heerlijke taart die de burgemeester had meegebracht. Het Odensehuis Culemborg is open op maandag van 10.00 tot 12.00 uur en op donderdag van 14.00 tot 16.30 uur voor iedereen met geheugenklachten of beginnende dementie of wie voor iemand zorgt. Adres: Ridderstraat 4, Culemborg, meer info: www.odensehuisculemborg.nl