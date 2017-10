Onthulling goudschat in streekmuseum Ommeren

Maandag 13 november viert de Historische Kring Kesteren en Omstreken haar vijftigjarig jubileum op een heel bijzondere wijze: op die avond wordt de goudschat van eenendertig Romeinse munten in het streekmuseum in Ommeren onthuld.

Ommeren - Deze spectaculaire vondst is op het landgoed Den Eng in Ommeren tussen 2012 en 2016 gedaan. En was zo bijzonder dat het NOS-journaal, alle landelijke dagbladen tot en met CNN er aandacht aan besteden. Ruim vijftienhonderd jaar lagen de munten onder de aarde vlak aan de weg tussen Ommeren en Lienden, totdat amateur-archeoloog Dik van Ommeren in 2012 opeens daar zijn dectector hoorde piepen. De orginle schat is veel te kostbaar om in het streekmuseum bewaard te worden en is daarom in bruikleen gegeven aan museum Het Valkhof in Nijmegen. Na een lezing over de schat zullen de vinders van de munten het Romeinse goud prachtig gemaakte replica's onthullen, die vanaf dan op de eerste verdieping in het museum te bewonderen zullen zijn.

De onthulling is op 13 november. Adres: Provincialeweg 21. Aanvang: 20.00 uur.