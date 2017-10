Open dag zwembad Van der Valk Aqua Vita

Op zondag 19 november van 9.00 tot 21.30 uur houdt zwembad Van der Valk Aqua Vita, Laan van Westroijen 10 in Tiel, een open dag met allerlei sportieve activiteiten.

Tiel - Tijdens de open dag kan men een kijkje nemen bij het zwembad of deelnemen aan bijvoorbeeld een groepsles aquafitness, een les babyzwemmen of een introductieduik. Daarnaast zijn de fysiotherapeut, oefentherapeut, massagesalon, fitnessclub, zwemschool, en duikschool van 12:00 tot 16:00 uur aanwezig om het publiek te informeren over hun aanbod in het zwembad. Toegang tot de open dag en deelname aan de activiteiten, op basis van inschrijving, zijn gratis.

Zwembad Van der Valk Aqua Vita biedt een breed aanbod aan ontspannings- en bewegingsactiviteiten in en rondom het water. Het zwembad wordt verwarmd tot boven de 30 graden, beschikt over een sauna en is gratis toegankelijk voor zwemabonnees en voor de hotelgasten van Van der Valk Hotel Tiel. Er is een combinatieabonnement mogelijk met Fitnessclub Tiel. De abonnees kunnen op selectieve uren gebruik maken van het zwembad, de sauna en de aquafitness-lessen. De zwemlessen in het zwembad worden verzorgd door zwemschool Spetterclub Tiel, onlangs benoemd tot Zwemschool van het jaar.

Meer informatie is te vinden op www.zwembadtiel.nl.